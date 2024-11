Gamerbrain.net - Tomb Raider IV-VI Remastered: Nuovi contenuti annunciati

Dopo1-3, dal prossimo anno sarà disponibile ancheIV-VI, la quale includerà i capitoli The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness, con lancio fissato per il 14 Febbraio 2025.Novità principali delladiIV-VINon si tratta di una semplice, la quale proporrà sia l’esperienza originale che moderna, attraverso la nuova veste grafica, migliorie ai controlli e comparto audio, ma una collection che per la gioia dei fan includeràinediti.Si parte dalla tanto utilizzata ed amata modalità fotografica, la quale permetterà di immortalare Lara Croft nei momenti più salienti, decidendo pose ed espressioni, costumi ed ovviamente tuttei i relativi settaggi della fotocamera, tra cui angolo di visione, profondità e zoom, oltre naturalmente gli effetti visivi.