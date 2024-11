Spazionapoli.it - Tifosi del Napoli ancora penalizzati: nuovo divieto ai residenti in Campania

Non c’è pace per idelin, che non potranno guardare la partita allo stadio come già accaduto in occasione di altri match in questa stagione. Dopo il caos scoppiato per Juventus-, con ilaidie provincia, l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive aveva deciso per lo stop aipartenopei dell’intera regione campana per la gara contro l’Inter. Insomma, una doppia beffa in due big match. E così ad uscirne penalizzato è chiaramente il club azzurro. Ma anche lo spettacolo sugli spalti.Con largo preavviso arriva una nuova stretta per iinche non potranno acquistare i biglietti della prossima gara in trasferta della squadra azzurra. Ildovrà disputare un’altra partita senza i propri sostenitori locali.