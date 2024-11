Nerdpool.it - The Fantastic Four: First Steps rivela nuovi dettagli sulla resa dei conti con Galactus

C’è una nuova sinossi per The, che anticipa ladeicone Silver Surfer. La Prima Famiglia della Marvel si unirà ufficialmente al Marvel Cinematic Universe il prossimo anno, ma ci sono ancora molte cose che non sappiamo del progetto. Quello che sappiamo è chesarà il villain e che porterà con sé il suo araldo Silver Surfer. Ogni volta che vediamo, un mondo è in procinto di sparire divorato e questo sembra essere il caso di The. La sinossi del film spiega cosa dovremmo aspettarci quando ii Quattro si uniranno al MCU.La sinossi ufficiale di Therecita: “Sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, Marvel Studios Thepresenta la Prima Famiglia Marvel: Reed Richards/Mister(Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) che si trovano ad affrontare la loro sfida più difficile.