Sulle strade bergamasche 47 morti nel 2024, già 5 in più dello scorso anno

Bergamo. Mille e cento croci: un piccolo paese scomparso, per sempre. Come l’intera popolazione di Strozza o Schilpario. Da quando Ivanni Carminati ha fondato la sezione bergamasca dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada, nel 2007, lesuperano il migliaio.L’ultima porta il nome di Olidia Viviani, 83 anni, travolta giovedì sera a Sarnico mentre attraversavastrisce. La quarantasettesima persona a perdere la vitadella provincia nel. Già cinque in piùtra automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni.Il dato emerge in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, istituita dall’Onu nel 2005 e in programma domenica 17 novembre. Quest’verrà celebrata a Cividate al Piano, dove alle 10,30 è in programma una Messa seguita da momenti di informazione e sensibilizzazione sul tema.