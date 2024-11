Spettacolo.periodicodaily.com - Santa Balera, La Rivoluzione del Liscio Romagnolo per la Generazione Z

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Tornano finalmente in tour i, portando il giovanedellaZ a conquistare palcoscenici internazionali e a calcare le scene di altre regioni italiane. Con il loro nuovo EP, l’orchestra si prepara a far ballare un pubblico sempre più vasto.Il Nuovo EP deie la Sua PresentazioneÈ stato un momento magico quello di ieri sera alla Ca’ del Ballo di Ravenna, dove è stata presentata la prima copia dell’EP dei. Questo evento si è svolto in concomitanza con i festeggiamenti per i 70 anni di “Romagna Mia”, celebrazione organizzata dal Club Secondo Casadei, e ha visto la partecipazione di Riccarda Casadei insieme alle sue figlie. Il nuovo EP, composto da cinque brani inclusivi di originali come “”, “Terra Mia” e “Weekend Dance”, offre anche due celebri reinterpretazioni del Maestro Secondo Casadei: “Dada” e “Verso Casa Mia”.