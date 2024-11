Ilgiorno.it - Sanità privata, un’eccellenza da integrare con quella pubblica

Villois Il sistema salute della Lombardia è costituito in parte rilevante dal privato e rappresenta un modello che trasferito nelle altre regioni apporterebbe un miglioramento all’erogazione dei servizi. Ritenere il servizio privato danno perché speculativo è di per se un’erronea convinzione visto che svolge la grande maggioranza delle attività in convenzione con il Ssn e lo fa con un efficienza che di rado si può riscontrare nel pubblico. L’apparato tecnologico in utilizzo è in continuo aggiornamento, grazie agli investimenti costanti e difficilmente paga le carenze di personale. Le due maggiori entità sanitarie a capitale privato, il gruppo San Donato e quello Humanitas, rappresentano un fiore all’occhiello dell’assistenza sanitaria e della ricerca, disponendo entrambi di un proprio Ateneo, i cui docenti sono ai vertici delle branche mediche e di ricerca.