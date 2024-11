Ilgiorno.it - Salvò la vita a 94 bambini: un francobollo per Sante Zennaro

Leggi su Ilgiorno.it

Rho, 16 novembre 2024 – Non esitò a offrire in sacrificio la suaper salvare quelle degli altri. È stata fissata la data di emissione del– valido per la posta ordinaria – che commemorerà, giovane eroe che il 10 ottobre 1956 si distinse per un intervento di grande coraggio. Quel giorno, meccanico di 22 anni,novantaquattro alunni e tre maestre sequestrati e tenuti per un'intera giornata in ostaggio in una scuola elementare di Terrazzano, frazione di Rho, da due malviventi, i fratelli Arturo ed Egidio Fantato. Renata De Angeli oggi e sopra a sinistra nel momento in cui lascia la classe libera In alto a destraSotto, la prima del Giorno dell’epoca Un’azione in cui perse laa soli ventitré anni:, infatti, dopo essere balzato all’interno dell’istituto scavalcando il parapetto di una finestra, affrontò uno dei due banditi e liberò l’ingresso dell’aula, dove erano stati accatastati alcuni banchi a fare da barriera.