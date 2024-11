Roma in 6 dentro un’auto si schiantano ad alta velocità morta una ragazza di 21 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo il gravissimo incidente che si è verificato in prossimità di via Tiburtina qualche giorno fa, durante il quale un vigile urbano ha perso una gamba dopo essere stato travolto da un carabiniere, sulla stessa strada si è verificato un altro tragico sinistro. Un’Opel Mokka, sulla quale viaggiavano 6 ragazzi, avrebbe tamponato violentemente una Fiat 500, probabilmente ad.La dinamica dell’incidente,la 21enne NoemiIn seguito all’impatto, che si è verificato questa notte 16 novembre alle 2:00 lungo via Tiburtina, unadi nome Noemi insieme ad un amico sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo. Noemi, una studentessa fuori sede di 21, è purtropposul colpo, mentre l’altro giovane è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Tor Vergata.Alla guida dell’Opel c’era unadi 22, sottoposta agli esami tossicologici e all’alcol test per verificare se abbia assunto o meno alcol o sostanze stupefacenti.