Lanazione.it - Premiata la startup di Gioia Lucarini: "Così si può curare l’incontinenza"

Di incontinenza urinaria soffre, in media, una donna su tre e un uomo su otto. Ma grazie a unacapitanata da una tonfanina doc il disagio legato a questa disfunzione oggi può essere alleviato grazie a un dispositivo in grado di migliorare il benessere, sia fisico che psicologico, delle persone che ne sono affette. Un’innovazione di portata mondiale quella della “Relief“, che ha sede al Polo tecnologico di Navacchio, con il meritato riconoscimento arrivato a Torino in occasione del “Premio Gamma Donna“ promosso dall’omonima associazione. A ricevere il “Womenaward” (a cura di Intesa Sanpaolo innovation center) è stato l’amministratore delegato di “Relief“, ingegnera biomedica di 39 anni. Dopo una carriera nella ricerca,ha co-fondato “Relief“ con una missione ben precisa: sostituire i dispositivi invasivi percon una soluzione che ne riduce l’impatto psicologico, economico e ambientale.