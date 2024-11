Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta 2021, Cagnazzo: “Serve aggressività e attenzione”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiPrimo di due impegni casalinghi per lache domani sera, con palla a due alle ore 18.00, affronterà al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro il quintetto della Toscana Legno Pielle Livorno, che è reduce dalla vittoria conquistata nell’infrasettimanale di mercoledì a Rieti e che vanta un bilancio di sette vittorie e quattro sconfitte.“La Pielle Livorno – osserva coach Damiano– è un’altra squadra che è partita con ambizione dichiarata di vittoria del campionato. Ha cambiato completamente formazione per nove decimi rispetto al roster dello scorso anno. Ha costruito un team con grandissimo talento, fantasia, punti nelle mani negli esterni, fisicità nel settore delle ali e grandissima presenza in area per il settore dei lunghi. È una squadra – continua il tecnico bianconero – che propone un’difensiva molto, molto importante; un’che costringe gli avversari a giocare al proprio ritmo e soprattutto a punteggi bassi.