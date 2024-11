Gamerbrain.net - NO Man’s Sky si aggiorna con tanti FIX

NOSky continua adrsi, questa volta non vengono aggiunti nuovi contenuti, ma la patch si limita ad apportare una lunga serie di impormigliorie e ottimizzazioni a tutte le versioni del gioco, attraverso delle correzioni, sulla base dei back ricevuti dai giocatori.Il lungo changelog che potete vedere a seguire dimostra l’impegno del team di sviluppo nel rendere l’esperienza quanto più appagante possibile ai giocatori, priva o quasi di problemi che possano compromettere il divertimento e coinvolgimento offerto. Come anticipato l’mento è scaricabile da subito sia su PC che console, detto questo a seguire tutte le correzioni apportate, come riportato sul sito ufficiale.NOSky – Gamerbrain.netMiglioramenti generali:Risolto un problema che impediva al Boundary Herald Starship di trovare un’area di atterraggio libera.