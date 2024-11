Uominiedonnenews.it - My Name Is Farah, Anticipazioni: Tahir E Mehmet Sono Fratelli!

MyIsscoprono di essere. Questo cambia tutto, mentre anche il rapporto traè in evoluzione!MyIsprosegue e, nel corso delle puntate, arriverà una grande scoperta sul conto di. Nonostante le loro grandi differenze e tutto ciò che li divide, i due. Per questo,arriverà ancora una volta a disobbedire all’ordine di. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.MyIs: dove eravamo rimasti?fa sapere ache potrebbe aver trovato un donatore di midollo compatibile con Kerimsah. A quel puntorifiuta di dare testimonianza a, sapendo di dover restare vicina aper salvare suo figlio.offre delle informazioni cruciali ache, trovando tutte le prove decisive, finisce per arrestare Kaan.