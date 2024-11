Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Il weekend più difficile della mia stagione, domani dovrò inventarmi qualcosa”

Leggi su Oasport.it

non ha troppi motivi per sorridere al termineSprint Race del Gran Premio di Barcellona, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il portacolori del team Ducati Gresini ha messo in mostra una delle versioni peggiorisua annata, non risultando maipartita.La gara è stata vinta da Pecco Bagnaia che ha chiuso con 942 millesimi di vantaggio sul vicino di box Enea Bastianini, mentre completa il podio Jorge Martin a 1.270. Quarta posizione per Aleix Espargarò, quinta per Alex, mentre è sesto Franco Morbidelli a 5.2. Settimoche non è stato in grado di difendersi da “Franky”.Al terminegara odierna, il pilota otto volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Peccato per il via, sono finito larghissimo in curva 3 dopo il contatto con Pedro Acosta e ho perso tantissimo.