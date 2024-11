MotoGP GP Barcellona 2024 Bagnaia | Più di così penso sia impossibile

Leggi su Sportface.it

“Oggi ho centrato l’obiettivo, ma dovrò cercare ripetermi anche domani. fare più disia. Jorge è fantastico e anche oggi è andato alla grande”. Lo ha detto il pilota della Ducati ufficiale, Pecco, dopo la gara sprint del GP didivinta con annesse speranze di titolo: “Questa Sprint per me è stata tra le più facili in termini di ritmo. Sapevo che Martin non voleva rischiare. Dopo il primo giro avevo un bel gap e ho capito che potevo tranquillamente controllare. Il mio oggi l’ho fatto: alla fine, vedremo cosa accadrà domani. Stasera proverò a studiare la partenza di Bastianini. Oggi abbiamo montato la gomma dura alla cieca senza provarla: mi sono convinto stamattina vedendo le Honda”.GP: “Più disia” SportFace.