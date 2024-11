Metropolitanmagazine.it - MotoGP | Bagnaia non molla, in pole al Solidarity Grand Prix di Barcellona

Francescosenza rivali nella caccia allaposition deldichiude il suo time attack con il tempo di un minuto, 38 secondi e 641 millesimi. In prima fila con Pecco Aleix Espargaró con la Aprilia factory (staccato di 55 millesimi) e Marc Marquez con la Ducati Gresini (+0.157). Seconda fila per il leader della classifica generale Jorge Martin che nella Sprint Race del pomeriggio (e poi nel GP Domenicale) avrà il compagno di squadra Franco Morbidelli (promosso dal Q1 con il miglior tempo davanti a Fabio Quartararo) e Pedro Acosta con la GasGas Tech3. Dalla terza fila al via Maverick Vinales con la seconda RS-GP ufficiale di Aprilia, Enea Bastianini (Ducati Lenovo) e Marco Bezzecchi con la Ducati VR46. Quarta fila per il già citato Quartararo (Yamaha Monster), Alex Marquez (Ducati Gresini, scivolato subito) e Johann Zarco con la migliore delle Honda: quella LCR Castrol.