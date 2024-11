Ilgiorno.it - Monza, 22enne sorpreso a rubare superalcolici in un supermarket: arrestato

, 16 novembre 2024 –alcolici in un centro commerciale, dopo che aveva appena sottratto un televisore da 50 pollici da un esercizio commerciale vicino all’ospedale. Unladro seriale, con diversi precedenti e almeno cinque colpi messi a segno negli ultimi mesi, è statodalla polizia all’interno del centro commerciale Iper Maestoso di via Sant’Andrea. La segnalazione alle Volanti è arrivata poco dopo l’una di notte di giovedì dagli addetti alla vigilanza. All’interno delsi era introdotto un giovane vestito con abiti scuri e col volto nascosto da un berretto da baseball e da una mascherina. Quando sono arrivati gli agenti si stava ancora aggirando al suo interno. Foglio di via obbligatorio “Shopping” interrotto con l’arresto e due denunce, una per furto aggravato e una per tentato furto aggravato.