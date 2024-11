Gaeta.it - Marche: il pd denuncia le criticità e propone un’alternativa politica

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Regionesi trova ad affrontare una serie di sfide significative, descritte in dettaglio dalla Segretaria regionale del PD, Chantal Bomprezzi, durante una recente direzione regionale. Dalla crisi sanitaria e gestionale fino a una stagnazione economica evidente, la relazione mette in luce le problematiche che affliggono il territorio marchigiano, evidenziando la necessità di un cambio di rotta.Le sfide sanitarie ed economiche delleLa crisi sanitaria ha avuto ripercussioni notevoli sulla Regione, come attestano i dati allarmanti riguardo alla gestione delle liste d’attesa e alla qualità dei servizi sanitari. La situazione è ulteriormente aggravata da un contesto economico che presenta un tasso di crescita significativamente inferiore alla media nazionale, accompagnato da un calo dell’export e dalla diminuzione del numero di imprese attive.