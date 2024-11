Ilrestodelcarlino.it - Malore, muore a 29 anni. Ipotesi allergia a un farmaco

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di Graziano Mega, 29enne originario di Lecce ma daa Ferrara per lavoro. A poche ore dal decesso del giovane, i primi atti sono arrivati in procura e il pubblico ministero di turno disporrà accertamenti medico legali finalizzati a fare luce sulla tragedia. Tutto è cominciato mercoledì, quando il 29enne ha iniziato a sentirsi poco bene. Mal di gola e qualche linea di febbre. Nulla che facesse pensare a qualcosa di diverso da un banale malanno stagionale. Si era quindi messo a letto fino a quando, intorno all’una di notte, il coinquilino non si è reso conto che l’amico stava male. Ha chiamato immediatamente il 118 ma, quando i sanitari sono arrivati sul posto, per Mega non c’era ormai più nulla da fare. Ora si tratta di chiarire cosa abbia fermato quel giovane cuore.