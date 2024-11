Anteprima24.it - La Feldi Eboli sbanca Pesaro, decide capitan Dalcin

Tempo di lettura: 3 minuti“Uno, c’è solo uno”. E’ il coro che spesso si solleva dagli spalti del Palasele dopo qualche clamorosa e impossibile parata di Carlos. Stavolta, purtroppo, non c’era il suo palazzetto ad esultare con lui, ma ilo delle volpi ha deciso di rispolverare un vecchio colpo già visto in passato,ndo la sfida sul parquet dell’Italservicecon un tiro dalla distanza imparabile per il suo collega dall’altra parte del campo. Con questa perla lapassa per 1-2 al PalaMegabox e inanella il suo sesto risultato utile consecutivo, confermandosi al secondo posto solitario in campionato e anche miglior difesa della Serie A 2024/2025 con sole quattro reti subite.GARA – Le volpitane si presentano in quel diindossando la nuova terza divisa e sin dai primi minuti di gioco impongono un ritmo impressionante alla gara.