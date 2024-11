Thesocialpost.it - Javier Aguirre colpito da una lattina dopo la partita in Honduras

Il commissario tecnico della nazionale messicana,, è statoalla testa da unalanciata dagli spalti al termine dellapersa 2-0 contro l’, valida per l’andata dei quarti di finale della Concacaf Nations League. L’episodio ha provocato una ferita che ha iniziato a sanguinare copiosamente, maha comunque voluto dimostrare sportività andando a stringere la mano all’allenatore avversario, Reinaldo Rueda.In conferenza stampa, il tecnico messicano ha minimizzato l’accaduto: “Il colpo in testa? È il calcio, non è successo nulla”. Tuttavia, la Concacaf ha deciso di deferire l’episodio alla commissione disciplinare, annunciando l’apertura di un’indagine sull’incidente.Un gesto di violenza che getta un’ombra sulla competizione, mentre si attendono provvedimenti per garantire maggiore sicurezza dentro e fuori dal campo.