Io ragazzo insicuro e vergine a trent’anni Troverò mai l’amore?

Cara Caterina, sono Ettore, sto per compiere 30 anni e sento di essere arrivato a un punto di non ritorno nella mia vita. Ti scrivo perché non so più come affrontare una realtà che mi fa male ogni giorno di più: non ho mai avuto una donna nella mia vita, mai una relazione, mai un’esperienza fisica. Mi vergogno perfino a scriverlo, ma la verità è che non ho mai fatto. Daero, fragile. Ero così magro e timido che mi nascondevo dietro a un computer piuttosto che affrontare il mondo fuori. Le ragazze sembravano un universo lontano, quasi inaccessibile per me. Gli anni sono passati e mi sono rifugiato sempre più nei miei interessi da “nerd”, pensando che fosse più facile evitare del tutto il problema. L'università è stata una fuga, e poi è arrivato il lavoro. ma adesso mi rendo conto che ho perso così tanto tempo, tempo che non posso più recuperare.