Calciomercato.it - Inter, la mossa di Marotta: addio a gennaio per lo sconto a giugno

Leggi su Calciomercato.it

Grandi manovre per l’, operazione che parte nella finestra di mercato invernale per concludersi in estate: così i nerazzurri cercano l’acquisto con loQualche giorno fa, nelle sue dichiarazioni pubbliche, il presidenteè stato chiaro: l’difficilmente farà mercato a, ritenendo di essere piuttosto a posto con la rosa attuale. Se in estate, i nerazzurri si erano limitati a pochi acquisti di complemento, funzionali a rendere omogenea la compagine tra titolari e riserve in più o meno tutti i reparti, ancora più oculate dovrebbero essere le mosse dal punto di vista finanziario per la sessione invernale, senza particolari stravolgimenti. Ma questo non significa che i campioni d’Italia non saranno vigili e attenti anche a operazioni valide in prospettiva., ladiper lo– Calciomercato.