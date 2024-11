Quotidiano.net - Il governo fa quadrato: "Ondate d’odio allarmanti"

Città teatro della protesta degli studenti, ma anche – e soprattutto – della feroce polemica politica che si è scatenata quasi contemporaneamente alle manifestazioni del "No Meloni Day" i cui gesti simbolici (le foto dei rappresentanti delmacchiati di sangue, ma non solo) sono stati considerati "violenti" dalla maggioranza di. Da Fratelli d’Italia alla Lega diversi deputati hanno parlato di "cortei pericolosi e anacronistici", "episodi gravissimi", "". "Abbiamo manifestato in più di 30 città per difendere il nostro diritto a un’istruzione degna, libera e veramente accessibile – ha contrattaccato Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell’Unione degli studenti – vogliamo contare nelle decisioni che influenzano la nostra vita e il nostro futuro".