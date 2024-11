Panorama.it - I diritti delle piante vengono prima di quelli umani?

devono veniredidegli, che sono una sparuta minoranza sulla Terra? Per il botanico Stefano Mancuso i vegetali hanno un’intelligenza collettiva che la nostra specie si sogna. Ma non è che per salvare la natura dobbiamo annullarci. A quello provvede già l’intelligenza artificiale. Abbassa la cresta, Uomo. Non solo sei un puntino disperso in una briciola trascurabile dell’Universo denominata Terra. Ma anche sulla terra, tra i viventi, oltre a essere un parvenu, sei solo un infinitesimo esemplare rispetto a tutti gli esseri viventi. Se la democrazia fosse estesa a tutto il pianeta, l’tà sarebbe una trascurabile ultraminoranza rispetto al mondo: noisiamo sulla terra appena lo 0,01 per cento degli esseri viventi, mentre lesono l’87 per cento.