Bollicinevip.com - Gerry Scotti e il suo libro: racconti di vita e riflessioni sulla carriera

Leggi su Bollicinevip.com

e il suodipresenta il suo nuovo“Quella volta”PH Instagramha condiviso i dettagli del suo nuovo, “Quella volta”, in un’intervista con Chi, disponibile in edicola dal 13 novembre. Il, pubblicato da Rizzoli, intreccia i ricordi personali del conduttore con gli ultimi 60 anni della storia italiana, offrendo uno spaccato unico dellae dei cambiamenti del Paese.Gli anni ’80 e i grandi nomi che dominano ancora la scenaha parlato dell’epoca degli anni ’80, menzionando se stesso e colleghi come Amadeus, Fiorello, Carlo Conti e Paolo Bonolis, che ancora oggi sono protagonisti dello spettacolo. «Siamo rimasticresta dell’onda», afferma, «perché siamo gli ultimi ad avere frequentato la scuola, la palestra e aver fatto la gavetta».