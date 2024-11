Dopo una lite in auto14enne accoltella il padre e scappa

Agi.it - Dopo una lite in auto,14enne accoltella il padre e scappa

AGI - Un ragazzo, di 14 anni, hato ilnel corso di un acceso diverbio, colpendolo in modo grave alla schiena. Il ragazzo e l'uomo si trovavano a bordo dell'auto dell'uomo ieri sera a San Vito al Tagliamento (Pordenone). Non si conoscono per il momento, i motivi del gesto. La notizia è riportata dal quotidiano il Gazzettino. Subitoaver colpito il, il giovane è uscito dall'auto ed è fuggito a piedi. È stato individuato e fermato soltanto alcune ore più tardi dai carabinieri, che nel frattempo avevano avviato le indagini su quanto accaduto. Il caso è coordinato dalla Procura dei minorenni di Trieste. L'uomo è stato soccorso e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di San Vito. Per lui i sanitari si sono riservati la prognosi: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.