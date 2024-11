Ilrestodelcarlino.it - Dal Governo nuovi fondi per famiglie e imprese

Ilinterviene nuovamente a sostegno dellee dellecolpite dalle alluvioni, con una nuova ordinanza che prevede contributi immediati. "Tramite apposita ordinanza – spiega Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia –, destina fino a 5mila euro per il sostegno dei cittadini e fino a 20mila per lecolpite dalle ultime inondazioni. Inoltre, in presenza di determinate condizioni, assegna ulteriori 10mila euro per le persone danneggiate dal diluvio del maggio 2023". In questi mesi, molte persone alluvionate hanno segnalato difficoltà ad accedere alle pratiche di compensazione, definendole macchinose e complesse: "Il– sottolinea la parlamentare – non solo aggiunge risorse a quelle già stanziate ma semplifica e accelera ulteriormente la procedura d’indennizzo".