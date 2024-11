Gaeta.it - Controlli rigorosi sulla ristorazione scolastica: irregolarità segnalate nel pontino

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’avvio del nuovo anno scolastico, le autorità locali di Latina hanno intensificato le misure di controllosicurezza e la qualità dei servizi di. In collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e il Ministero della Salute, sono state avviate ispezioni mirate in tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle mense e alle imprese di catering gestori di questi servizi. L’obiettivo di queste operazioni è garantire un ambiente alimentare sano e sicuro per gli studenti, prevenendo potenziali rischi per la salute.Le ispezioni nel territorio di LatinaNel mese di ottobre, il focus delle ispezioni ha riguardato anche la provincia di Latina, dove sono stati controllati 16 esercizi dedicati alla