Iodonna.it - Ci siamo divertiti in un gioco letterario: immaginare una giovane donna e proiettarla, oltre che nella nostra epoca, anche nel futuro. Com’è e come saranno la sua vita, il suo lavoro, le sue relazioni? Abbiamo affidato la lente (e la sfera di cristallo) a tre abili scrittrici. Qui, il mondo di una ragazza contemporanea

Io e lei. Tu la conosci Maria? Maria ha vent’anni, si è iscritta a Scienze infermieristiche perché non è passata ai test di Medicina, Pietro il suo fidanzato dice che è stato meglio, così finisce prima, avrà un titolo di studio che le permetterà di lavorare e si potrannosposare, non ora, tra due o tre anni, il tempo che gli ci vorrà per finire la specializzazione in geriatria, con gli anziani si guadagna bene, sono l’unico vero investimento in questo Paese, dice a Maria. Lei invece vorrebbe fare la pediatra perché crede nei bambini, ma per adesso fa il tirocinioinfermiera, forse tenterà il passaggio a Medicina l’anno prossimo, così diceva all’inizio, poi con Pietro e lo studio e le lezioni private di matematica e chimica che tiene tutti i pomeriggi per pagarsi le spese per l’affitto della stanza, lo dice sempre meno spesso, forse non lo farà il passaggio, forse rimarrà ferma dov’è.