Castelfidardo "Vincere anche a L’Aquila"

Il numero 7 sulla schiena ormai da varie giornate. In campionato. Titolarenella vittoriosa trasferta di Recanati e poi sei giorni fa, in casa, contro il Notaresco. Dawit Fossi, under, si sta ambientando benein quarta serie, un altro esordio dopo quello della scorsa stagione in Eccellenza. Dove ha ottenuto la promozione personale e di squadra. Le differenze tra Eccellenza e D? "Dal punto di vista tecnico e fisico giocatori molto più veloci e di qualità. Sono queste le difficoltà maggiori che ho riscontrato sulla fascia, dove gioco,se mi sto trovando bene nonostante la categoria in più" l’impressione di Fossi, esterno destro alto, 20 anni. Difficoltà, mariscontri positivi. "Un campionato dove ci si puòdivertire". Ancora di più quando arrivano i risultati, come sta facendo ilda due giornate dove ha colto sempre bottino pieno.