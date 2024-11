BJK Cup Finals 2024 Garbin | Sono contenta ora recuperare per farci trovare pronte

Leggi su Sportface.it

L’Italia rischia un po’, perdendo il primo singolare, ma guidata da Jasmine Paolini riesce ad approdare in semifinale di BJK Cup anche quest’anno. “Il primo match è stato combattuto, abbiamo avuto molte chance ma dobbiamo ricordarci che le nostre avversarie hanno giocato una grande partita, hanno spinto e lottato, in queste condizioni il Giappone è un osso duro”, ha raccontato Tathiananella conferenza stampa riportata da SuperTennis -. ” Ce l’abbiamo fatta e. Inutile provare a proiettarsi sulla semifinale. Preferisco guardare alla mia squadra per cercare dial meglio perper i prossimi impegni”.“E’ stata dura – esordisce Jasmine Paolini – Non è facile giocare in questa competizione né affrontare una rivale come lei perché la superficie è veloce e anche le palle volano via.