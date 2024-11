.com - X Factor 2024, quarta puntata, show Negramaro, i due eliminati

Ladi Xha visto l’esibizione deie una doppia eliminazione, ecco chi ha lasciato il talentUn quarto Live al cardiopalmo per X. Il tema della, “Hell”, ha puntualmente trovato corrispondenza in una serata senza un attimo di respiro, tra la sempre spettacolare “giostra” dei concorrenti e una seconda manche tutti contro tutti. La serata ha segnato un bivio decisivo per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi e soprattutto per i loro concorrenti, colpiti da ben due eliminazioni: The Foolz della squadra di Jake e Danielle della squadra di Manuel. A tenere i tempi della difficile serata la padrona di casa Giorgia, che ha anche accolto sul palco dell’XArena gli ospiti della serata, i, che hanno presentato in anteprima assoluta il nuovo album Free Love, in uscita il 22 novembre, eseguendo per la prima volta il nuovo singolo Marziani.