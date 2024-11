Ilrestodelcarlino.it - ’Who is it?’, mostra naturalistica sulla Romagna

Inaugura domani al Museo Civico di Scienze Naturali Malmerendi di Faenza (via Medaglie d’Oro 51) lafotografica ‘Who is it?’, attraverso la quale la fotografa Federica Zani ha voluto raccontare sotto una nuova prospettiva quello che è il principale museo naturalistico della, forte di una collezione di più di 100mila esemplari, circondata da un orto botanico rinato da alcuni anni. Federica Zani e il museo hanno volutamente scelto di non soffermarsi sulle specie più iconiche fra quelle che sono ospitate nelle teche – su tutti il cranio di elefante preistorico o i resti di rinoceronte e di ippopotamo che un tempo popolavano queste zone, e i cui resti sono in buona parte stati rinvenuti all’interno delle grotte della Vena del Gesso – ma indagando invece pezzi più sconosciuti delle collezioni.