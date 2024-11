Secoloditalia.it - Vicenza, accoltella un rivale fuori dal cimitero e poi fugge: una rissa tra stranieri finisce nel sangue

Un episodio di violenza consumato alla luce del sole, a pochi passi dal luogo simbolo del raccoglimento e del rispetto. È accaduto oggi, poco dopo mezzogiorno, all’esterno deldi Romano d’Ezzelino, in provincia di. Una discussione, circoscritta tra alcuni, è degenerata in unaferoce che ha lasciato un uomo a terra, ferito da diverse coltellate.Lo straniero loe poiSecondo le prime informazioni sommarie, uno dei participanti alla disputa avrebbe improvvisamente estratto un coltello, colpendo ripetutamente ilprima di darsi alla fuga. Sul luogo del fatto è intervenuto il personale del suem 118, che ha trasportato la vittima, ferita ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Bassano del Grappa.Intervenute con prontezza le autoritàI carabinieri, subito allertati, hanno avviato le indagini per risalire al responsabile e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.