Linkiesta.it - Ucraina, Israele, Taiwan combattono un’unica battaglia in difesa del mondo libero

Il futuro deldipende dall’esito del confronto fra queste quattro autocrazie e queste quattro democrazie: la Russia e l’; la Cina e; l’Iran e; la Corea del Nord e la Corea del Sud. E i quattro conflitti in corso, attualmente dispiegati con modalità differenti (caldi, ibridi, asimmetrici e freddi), sono compiutamente interrelati fra loro. L’asse delle autocrazie esiste ed è una realtà molto più coesa della comunità delle democrazie. L’alleanza senza limiti fra Russia e Cina, annunciata poche ore prima dell’inizio dell’invasione dell’e che in quel momento aveva ancora contorni, ampiezza e dimensione indefinite, sta diventando una realtà consolidata.La Cina sostiene lo sforzo bellico di Mosca con la fornitura di tecnologie dual use, droni commerciali, forniture di semiconduttori e macchinari utensili per la produzione bellica; nonché enormi quantità di smokeless powder, grazie alla quale la Russia potrà produrre fino a ottanta milioni di munizioni.