Gaeta.it - Ucraina e armi nucleari: possibilità di sviluppo di un ordigno nel breve periodo

Facebook WhatsAppTwitter In uno scenario sempre più complesso, la questione nucleare insta sollevando preoccupazioni a livello internazionale. Un recente rapporto del Center for Army, Conversion and Disarmament Studies suggerisce che, nel caso in cui l’assistenza militare statunitense venisse ridotta, Kiev potrebbe avere la capacità di sviluppare unnucleare rudimentale in tempi brevi. Questo articolo esplorerà le implicazioni e le specifiche relative a questa.La capacità dell’nel settore nucleareSecondo il documento del think tank ucraino, Kiev ha competenze e risorse sufficienti per costruire una bomba nucleare di tipo rudimentale. Il rapporto paragona la tecnologia necessaria a quella utilizzata nel Progetto Manhattan, il programma che portò alla creazione della bomba “Fat Man“, sganciata su Nagasaki nel 1945.