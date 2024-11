Thesocialpost.it - “Tutti eliminati”. X-Factor, la decisione della giuria fa esplodere di rabbia i fan

“Ehi, voi, fuori!”. A X, si è scatenata una tempesta. La puntata di X2024, trasmessa il 14 novembre, ha visto l’arrivo del tanto atteso “Hell”, una serata carica di tensione e sfide avvincenti. Con la conduzione di Giorgia, i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno animato la serata, che si è rivelata particolarmente intensa in quanto prevedeva una doppia eliminazione, rendendo la competizione ancora più frenetica.Leggi anche: Sardegna, Ignazio muore travolto da tre auto mentre attraversa la stradaLa serata è cominciata con la “Giostra”, durante la qualei concorrenti hanno eseguito il proprio cavallo di battaglia in sequenza. Gli artisti hanno avuto l’opportunità di brillare, ma solo i più votati hanno potuto procedere. Tra le performance più applaudite, Lorenzo Salvetti ha incantato con “Me so ‘mbriacato” di Mannarino, evidenziando il suo incredibile talento vocale e interpretativo.