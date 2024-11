Gaeta.it - Tragedia a Roma: giovane donna muore dopo intervento estetico, avviate indagini

Facebook WhatsAppTwitter Il 15 novembre 2024 rappresenta una data tragica per la famiglia Spada e per la comunità di Lentini, in Sicilia. Margaret Spada, una ragazza di soli 22 anni, è deceduta a seguito di unchirurgicoal naso presso un centro medico dell’Eur a. La notizia ha suscitato una vasta eco mediatica e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli interventi estetici e sulla loro gestione legale.I dettagli dell’autopsia e i sospetti sui mediciOggi si procederà all’esame autoptico che potrebbe rivelare le cause del decesso di Margaret. L’avvocato Alessandro Vinci, che tutela gli interessi della famiglia, ha richiesto anche un esame tossicologico. Questo accertamento mira a determinare se vi siano stati farmaci somministrati durante l’e in quali quantità.