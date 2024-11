Bubinoblog - THE VOICE KIDS: ANTONELLA CLERICI RIAPRE IL TALENT MUSICALE CHE NON SA DI MUFFA

“The”, la versione junior delshow che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, torna da venerdì 15 novembre alle 21.30 su Rai1.E I COACHAl timone del programma si ritroveràche accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle storie e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti della trasmissione.Al suo fianco, confermati in giuria i coach che hanno decretato il successo del programma: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.Una nuova stagione che si apre all’insegna della buona musica e del divertimento per celebrare, in una grande festa, i giovani concorrenti e il loro amore per il canto.Non mancheranno, inoltre, i grandi ospiti musicali che si alterneranno sul palco di “The” per gli ormai irrinunciabili duetti con i concorrenti e con i coach.