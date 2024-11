Tpi.it - The Voice Kids 2024: i giudici (giuria) della nuova edizione

The: i, coach)Chi sono idi The? Ladello show condotto da Antonella Clerici va in onda su Rai 1 in prima serata a partire dal 15 novembre. Il format, spin off di The, vede come protagonisti alcune delle più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni. Giovani talentimusica pronti a essere valutati daidi questa terza, che sono gli stessi dello scorso anno. Confermati in blocco, dopo il successopassata, Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Unastagione che si apre all’insegnabuona musica e del divertimento per celebrare, in una grande festa, i giovani concorrenti e il loro amore per il canto. Non mancheranno, inoltre, i grandi ospiti musicali che si alterneranno sul palco di “The” per gli ormai irrinunciabili duetti con i concorrenti e con i coach.