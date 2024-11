Terremoto del 2016 nelle Marche intesa tra commissario e Sviluppo Italia per rilanciare l’occupazione | martedì la firma

Leggi su Ildenaro.it

19 novembre, alle ore 11, nella sede diLavoro(Via Guidobaldo del Monte 60 – Roma) è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’operativa tra ilStraordinario al SismaLavoro, ente in house del Ministero del Lavoro, per loattraverso il lavoro delle zone del cratere.Promuovere interventi mirati e rafforzati per sostenere il lavoro, la creazione di impresa, la formazione, i servizi sociali, le famiglie, gli anziani, nonché i giovani e le persone che vivono condizioni di fragilità e di difficoltà: sono questi gli obiettivi che si prefigge la convenzione che verràta dal senatore Guido Castelli,straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione sismae l’avvocato Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato dilavoro, che promuove le politiche attive e looccupazionale.