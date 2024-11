Romadailynews.it - Roma: incendio in un appartamento a Torre Spaccata, due donne in gravi condizioni

Fiamme all’alba in via Pippo Tamburri, evacuato un intero stabileQuesta mattina, intorno alle 5, un violentoè scoppiato in unal terzo piano di una palazzina di sette piani in via Pippo Tamburri, nel quartiere. L’ha richiesto l’intervento immediato delle squadre del comando dei vigili del fuoco di, che hanno prestato soccorso ai residenti e gestito l’evacuazione dell’intero stabile.Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, che si trovavano all’interno dell’al momento del rogo. Duesono state trasportate d’urgenza in ospedale in codice rosso per le, mentre l’interessato è stato dichiarato inagibile a causa dei danni strutturali.Le cause dell’sono ancora da accertare, e sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine per condurre le indagini.