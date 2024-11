Sport.quotidiano.net - Robur, in trasferta pochissime gioie. L’obiettivo è tornare subito a vincere

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vuole, il Siena. Vuoleper rialzare la testa dopo le due sconfitte incassate contro Terranuova Traiana e Fulgens Foligno, quindia muovere la classifica che oggi dice quinto posto (in seconda posizione, dopo il Livorno capolista, c’è il Ghiviborgo, in terza il Seravezza Pozzi, in quarta proprio la Fulgens). Vuole, il Siena, per dare nuovo vigore al cammino esterno che fino a questo momento ha portato 6 dei 18 punti raggranellati in undici giornate (5 in). Se è vero che due delle tre sconfitte in campionato di Bianchi e compagni (la prima nel derby con il Livorno) sono arrivate al vecchio Rastrello, è anche vero che lontano dalle mura amiche del Franchi i bianconeri hanno centrato soltanto un successo, quello alla prima giornata, a San Donato Tavarnelle, lo 0-1 a firma Galligani.