Richiamo Mattarella | le regole della democrazia non vanno violate io arbitro

Roma, 15 nov. (askanews) – Una 360 gradi alle, che “non devono mai essere”, una puntualizzazione forte del ruolo di “” ma anche di “meccanico” che interviene “quando il sistema si blocca” e per “ricordare a tutti gli organi dello Stato i loro limiti”. Sergiorispondendo alle domande degli studenti al convegno dell’Osservatorio giovani editori esplicita, come raramente gli accade, le ragioni e lo spirito che lo muove dal Quirinale. Forse non è un caso che il presidenteRepubblica parli con questo tono in giornate delicate e convulse per la vita politica e istituzionale del paese. Lo scontro tra magistrati e governo sui migranti, la pronunciaCorte Costituzionale sull’autonomia differenziata, le tensioni tra i partiti sulla nuova commissione europea e gli attacchi “esterni” come quello di Elon Musk.