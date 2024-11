Liberoquotidiano.it - Riccardo Sticchi Damiani, il presidente di Aci prosciolto dall'accusa di falso

Ildell'Aci,, è statodi, che gli era stata contestataa procura della Repubblica di Roma, in relazione auna presunta omissione sulla comunicazione dei compensi percepiti da alcuni enti in cui aveva cariche, aggirando così il massimale previsto per i manager pubblici di 240mila euro. È stata la stessa procura della Repubblica, che lo aveva indagato, a chiederne l'assoluzione oggi in aula, perché 'il fatto non costituisce reato'. Secondo quanto è emerso, si trattò di un errore inconsapevole e in realtà, i dati sugli emolumenti erano stati comunicati in maniera corretta. "Il proscioglimento, addirittura pre dibattimentale, disposto dal Giudice del Tribunale di Roma ha chiaramente certificato la correttezza comportamentale e istituzionale di Angelo