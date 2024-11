Pugni calci e morsi alla figlia 16enne accusata di essere troppo occidentale

Leggi su Dayitalianews.com

In Italia ci sono tanti altri “casi Saman Abbas”, situazioni in cui ragazzine di religione islamica devono sottostare ai rigidi ordini dei genitori che rifiutano in tutti i modi la loro “occidentalizzazione”. Un caso simile è avvenuto lo scorso 13 novembre in un campo sportivo a Firenze, dove un 59enne tunisino stava picchiando selvaggiamente lasugli spalti. L’uomo non tollerava lo stile di vita della ragazza, a suo modo di vederelibertino e”. Come riferito da Repubblica in passato il padre l’avrebbe mentre fumava e l’avrebbe picchiata brutalmente, ma sarebbero state tante le violenze subite dall’adolescente per mano dell’uomo.Le violenze contro laL’uomo è stato arrestato proprio mentre stava picchiando la, di cui non approvava lo stile di vita né tanto meno le amicizie che frequentava.