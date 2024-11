Ilrestodelcarlino.it - Pialassa Baiona, via barche e capanni abusivi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 15 novembre 2024 – Vecchie imbarcazioni, cavane, ricoveri di fortuna. Ma anche. Strutture in molti casi fatiscenti, semisommerse. E tutte abusive, in un luogo dove l’unica sovrana indiscussa dovrebbe essere la natura - e che natura. Non c’è dubbio che lasia uno dei gioielli del territorio, e negli ultimi anni il Comune sta lavorando per rimuovere tutte le strutture non autorizzate. “In particolare sul bordo settentrionale sono presenti vari punti di elevato degrado dovuto in particolar modo alla erezione senza titolo di manufatti provvisori di ricovero, spesso in stato di abbandono e semi crollati, natanti fatiscenti, resti di ogni genere e rifiuti abbandonati – si legge in un documento del Comune –. Spesso tali manufatti, realizzati da ignoti, sono stati eretti utilizzando cemento amianto che in più posizioni presenta evidenti segni di degrado”.