Perché sarà faticosissimo informarsi sull' America nei prossimi quattro anni

Dell’deinon so nulla e non sono in grado di prevedere nulla. Di una cosa sola sono certo, e cioè che. So già che qualunque pensiero, parola, opera e omissione di Donald Trump e della sua cerchiaqualificata pigramente da una parte della stampana come “estrema destra” o “destra radicale” o “fascismo”. E so che qualunque iniziativa sul fronte oppostodefinita stupidamente dagli organi di informazione vicini a Trump come “estrema sinistra” o “sinistra radicale” o “comunismo”. So anche che, in una proporzione variabile, queste accuse reciproche saranno false o esagerate, che l’informazione di destra cercherà di “normalizzare” cose abnormi (ci ha già provato con l’assedio di Capitol Hill) e che l’opinione progressista cercherà di “abnormalizzare” cose ragionevolissime (come le posizioni dei conservatoria cosiddetta gender affirming care).