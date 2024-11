Tpi.it - Perché è ora di ripensare la scuola

Diceva Nelson Mandela che «l’istruzione è l’arma più potente che si può usare per cambiare il mondo». Da sempre la qualità del sistema scolastico è uno dei parametri fondamentali per valutare lo stato di salute di un Paese. E purtroppo in Italia, almeno per quanto riguarda le infrastrutture, si deve ammettere che siamo rimasti tragicamente indietro: il patrimonio edilizio delle scuole primarie e secondarie di primo grado – composto da circa 24mila immobili sul territorio nazionale – ha un’età media di 56 anni, con picchi che arrivano a 68 anni in alcune città del Nord. Il 57% di questi edifici scolastici non è dotato di una palestra, mentre soltanto nel 36% dei casi c’è una mensa e nel 27% sono presenti aule tecniche.Lo rivela un recente studio condotto da Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna pubbliche amministrazioni e aziende nel percorso di transizione energetica, in collaborazione con la società di consulenza EY.