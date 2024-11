Inter-news.it - Ordine depone le armi: «Scudetto? Non è credibile! Milan inaffidabile»

Pensando alloFrancoha poche speranze e fiducia nel. Ecco perché secondo il giornalista sarà difficile per i rossoneri strappare il titolo ai campioni in carica dell’Inter.AMMISSIONE – Franco, giornalista di fede rossonera, sembra arrendersi di fronte alle difficoltà mostrate dalin questa prima parte di stagione. Rubare lo scettro di campione d’Italia all’Inter secondo l’opinionista intervenuto su TMW Radio sarà difficile: «Loper il? Non è. Prima di tutto perchè va tenuto conto che deve recuperare ancora una partita, poi è distante dalla vetta e dagli inseguitori del Napoli. Sin qui ha dato prova di essere una squadra. E poi imprevedibile e indifendibile».Dalalla Juventus, il parere disulle candidateanti-InterL’ALTRA AVVERSARIA – Non solo